ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تلاحق داعش في سرت

فرضت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا سيطرتها على المرافق الرئيسية في مدينة سرت بعد معارك ضارية خاضتها ضد مقاتلي تنظيم داعش في المدينة.



وأفادت وكالة "رويتزر" بأن قوات حكومة الوفاق بدأت بتمشيط المناطق المتاخمة لميناء سرت بالاضافة الى بعض الاحياء التي تسيطر عليها تلك القوات بحثا عن بعض الخلايا النائمة او عناصر يشتبه بإنتمائهم لتنظيم داعش في تلك المناطق.

يذكر أن تنظيم داعش يسيطر منذ 2015 على سرت الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق طرابلس مستغلا الفوضى التي سادت في ليبيا خلال السنوات الأخيرة والتنازع على السلطة في محاولة للاستقرار والتوسع.

