ليبيا.. 3 هجمات انتحارية ضد قوات حكومة الوفاق بسرت

شن تنظيم داعش الأحد 3 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة، استهدفت تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في جنوب شرق سرت وغربها، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف هذه القوات، وفقا للعضو في المركز الإعلامي الخاص بعملية استعادة سرت، رضا عيسى.

وقال عيسى: "وقعت 3 تفجيرات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من تنظيم داعش استهدفت قواتنا في سرت"، مضيفاً أن "هناك إصابات في صفوف القوات".

وكانت قوات حكومة الوفاق قامت بتسيير دوريات أمنية السبت في سرت، بعد سيطرتها على ميناء في المدينة وعدد من المناطق الرئيسية. كما بدأت بملاحقة عناصر داعش وتمشيط المناطق التي انتزعتها من التنظيم.

وطالت عمليات التمشيط أحياء عدة ظهر عليها دمار واسع بسبب القتال الدائر، في وقت انتشرت جثث تابعة لمقاتلي التنظيم في شوارع سرت.

يذكر أن قوات حكومة الوفاق الليبية، كانت أعلنت السبت، أنها سيطرت بالكامل على ميناء سرت وأحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش" قتل فيها 11 من عناصرها.