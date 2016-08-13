إيطاليا ترفع حالة التأهب خشية تسلل دواعش من ليبيا

أعلنت القيادة العامة لخفر السواحل الإيطالي رفع حالة التأهب الأمني في موانئ البلاد وذلك تحسبا لإمكانية انتقال عناصر تنظيم داعش، من مدينة سرت الليبية عبر البحر إلى السواحل الإيطالية.

وتأتي المخاوف الإيطالية عقب الهزيمة التي تعرض لها التنظيم المتطرف في مدينة سرت على يد قوات حكومة الوفاق الليبية. ويذكر أن الاستخبارات في حلف شمال الأطلسي الناتو، كشفت عن فقدان ما لا يقل عن أربعة آلاف عنصر تابع لداعش، من أصل أربعة آلاف وخمسمئة كانوا متواجدين في مدينة سرت, ما يشير إلى انتشارهم جنوبا عبر الصحراء نحو تشاد ونجيريا، أو نحو الساحل الليبي باتجاه إيطاليا.

