البنيان المرصوص: السيطرة على الحي رقم 2 في سرت

بعد ثلاثة اشهر من انطلاق عملية البنيان المرصوص التي اطلقتها الحكومة الليبية لاستعادة مدينة سرت من داعش، أعلنت القوات الموالية للحكومة الليبية انها تمكنت من السيطرة على كامل الحي رقم اثنين في المدينة في اعقاب هجوم شنته صباحا وهو أحد ثلاثة احياء يتحصن فيها عناصر داعش.



وحسب رضا عيسى المتحدث باسم العملية فإن القوات الليبية تتقدم داخل الحي رقم واحد الواقع في وسط سرت.



والذي يشكل مع الحي رقم 3 آخر جيوب المتطرفين المحاصرين في المدينة الساحلية.



ونجحت القوات التي يقودها مقاتلون من مصراتة متحالفون مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في استعادة عدد من المواقع الرئيسية في سرت هذا الأسبوع بدعم من ضربات جوية أمريكية



وفي الايام الخمسة الماضية شنت الولايات المتحدة 41 ضربة جوية استهدفت مواقع قتالية ومركبات وأسلحة للتنظيم.