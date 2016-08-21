4 وزارات لنداء تونس و3 حقائب للنهضة في الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد عن تشكيلته لحكومة الوحدة الوطنية والتي تضم عدة أحزاب ومستقلين.

وأبقى الشاهد في تشكيلته الوزارية على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع.

كما احتفظ أيضا كل من وزير التربية ووزيرة السياحة ووزير النقل بمناصبهم.

وحصل حزب النهضة على ثلاث حقائب وزارية ، بينما نال حزب نداء تونس أربع وزارات.

كما عين الشاهد قياديين سابقين بالاتحاد العام التونسي للشغل، ذي التأثير القوي، وزيرين في حكومته للشؤون الاجتماعية، وللوظيفة العمومية.

وعين الشاهد، عدة شبان في تشكيلته الحكومية إضافة إلى ثماني نساء في منصب وزير وكاتب دولة.

