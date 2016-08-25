كوبلر يجدد دعمه للوفاق الليبية.. ورئيس البرلمان يهدد

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة بحسب الاتفاق الليبي وطالب بضرورة استمرار مهامها إلى حين منح الثقة.



وطالب كوبلر مجلس النواب بالبقاء ضمن إطار الاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن 2259، معربا عن أمله في أن يقر مجلس النواب حكومة الوفاق بعد اكتمال المجلس الرئاسي من تشكيلها بحسب ما ينص الاتفاق السياسي.

من جانبه، هدد رئيس مجلس النواب البرلمان الليبي عقيلة صالح في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بمقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في حال إصرارها على التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أنه الممثل الشرعي لليبيا، بمعزل عن افتقاد الحكومة لثقة البرلمان.

من جهة أخرى، واصلت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قتالها ضد تنظيم داعش في مدينة سيرت.

وكانت قيادة تلك القوات أعلنت في وقت سابق مواصلة تقدمها في المدينة الساحلية وبسط سيطرتها على الحي رقم 2، رغم قيام التنظيم بشن هجمات انتحارية لوقف تقدمها ولتجنب خسارته الحي رقم 2 في المدينة. وكان الناطق باسم قيادة القوات الاميركية في افريقيا اعلن في وقت سابق دخول مروحيات هجومية في تنفيذ هجمات ضد داعش في معركة سيرت