السراج في باريس لبحث الأزمة الليبية

مضت 10 أشهر منذ توقيع الفرقاء الليبيين على الاتفاق السياسي ولا تزال حكومة الوفاق تبحث عن وفاق يفضي لتأسيسها.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي يسعى جاهداً لإنجاح الاتفاق السياسي، إلى باريس ليجري مباحثات مع الرئاسة الفرنسية بخصوص الوضع الليبي المتأزم.

وكان السراج قد أجرى في نيويورك لقاءات مع عدد من وزراء الدول العربية لبحث قضايا مكافحة الإرهاب، وانتهز تسليط الأضواء على نيويورك ليدعو الليبيين إلى مصالحة حقيقية تنهي الانقسام الدائم.

وبالرغم من إعلانه أن تشكيل الحكومة بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أن الخلافات بين المجلس الرئاسي والبرلمان والجيش الوطني لا تزال قائمة وتحول دون سيطرة المجلس الرئاسي على شرق البلاد.

كما أن الأمر في غرب البلاد ليس أفضل حالاً. فمع أن المجلس الرئاسي متواجد في طرابلس منذ مارس الماضي، إلا أنه لم ينجح حتى اللحظة في إحكام السيطرة على العاصمة، ولا القضاء على ظاهرة الميليشيات ولا حتى إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور.

ووصلت الخلافات الليبية أيضاً إلى أعضاء المجلس الرئاسي ذاته، الذي تقف انحيازاتهم في طريق تحقيق أي وفاق يذكر، لتبقى الحرب على تنظيم "داعش" في سرت، التي اقتربت من الحسم، هي الإنجاز الأبرز للمجلس.