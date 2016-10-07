تمديد قرار اعتراض قوارب الهجرة قبالة ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي قراراً بريطانياً يسمح بموجبه للدول الأعضاء باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لمدة عام اضافي و تنتهي هذه المهمة في 6 أكتوبر من العام المقبل ...

وبحسب مضمون هذا فإنه يسري فقط على حالات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي .. وطالب القرار جميع الدول الأعضاء بزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لمواجهة تدفق المهاجرين ... ويهدف القرار البريطاني الى تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر .. ومنع وقوع خسائر في الأرواح وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من البحث عن الحرية ... وشدد قرار المجلس على أن جميع المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء ينبغي معاملتهم معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم وتحترم حقوقهم بشكل كامل

