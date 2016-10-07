ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع لهدنة إنسانية

دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع في ليبيا إلى إعلان هدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين مطالبةً بإيجاد ممر آمن لتمكين المدنيين من مغادرة مناطق المواجهات ...

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر عبر عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن مدنيين في ضاحية قنفودة في بنغازي ما زالوا عالقين في خط النار ويعانون من نقص في الماء والغذاء والدواء .

مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لإتمام عملية إجلاء المدنيين من مواقع الاشتباكات .. وحذر المسؤول الأممي إلى أن استخدام المدنيين كـ"دروع بشرية" وشن هجمات عشوائية أفعال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ...

