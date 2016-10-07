ليبيا ترفض إقامة مخيمات للوافدين إلى أوروبا على أراضيها

رفض وزير الخارجية الليبي طاهر سيالة خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في العاصمة النمساوية إقامة مخيمات للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا على الأراضي الليبية، في إشارة إلى تباعد وجهات النظر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية .

واتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى التخلي عن مسؤولياته وإلقائها على كتف بلاده، مبينا أن فكرة إقامة مخيمات للمهاجرين بعيدة جدا عن الحقائق الميدانية، في وقت لا تزال ليبيا تخوض فيه حربا أهلية مدمرة على حد قوله.

وكانت المقترحات السابقة تشمل بناء مخيمات كبيرة في ليبيا يمولها الاتحاد الأوروبي ويتولى إدارتها لطالبي اللجوء، وبالتالي سيتعين عليهم الانتظار في ليبيا إلى حين الموافقة على طلبات هجراتهم.

اقتراح إعادة المهاجرين إلى ليبيا جاء بسبب الأعداد الهائلة من طالبي اللجوء الذين يعبرون ليبيا، التي تشكل ممرا أساسيا إلى أوروبا

وبحسب موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر تستضيف ليبيا التي تعاني أزمات سياسية وأمنية, حوالي 235 ألف مهاجرا يأملون بالذهاب إلى إيطاليا.

ومنذ بداية العام الحالي لقي ما يقارب 3500 شخص مصرعهم في البحر المتوسط وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا, في وقت يخشى من ارتفاع كبير في عدد الضحايا مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الموج واضطراب البحر..

