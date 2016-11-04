لأول مرة.. مروحيات أميركية تقصف داعش في سرت

أعلنت البحرية الأميركية الخميس عن استخدام مروحيات هجومية من نوع "سوبر كوبرا" للمرة الأولى في الهجمات على مواقع داعش في سرت

وقال بيان للبحرية الأميركية من "نابولي" مقر قيادة جنوب أوروبا، إن هذه المروحيات نفذت "ضربات دقيقة" أثناء حملة القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس ضد تنظيم داعش.

وأقلعت هذه المروحيات ليل الأربعاء إلى الخميس من حاملة الطائرات الأميركية، سان أنتونيو، المتمركزة في البحر المتوسط.

وتواجه القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية في سرت مواجهات مع داعش منذ أسابيع وقد تمكنت من تطهير معظم أحياء المدينة.

