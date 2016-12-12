ليبيا.. 1700 جثة في ساحات المعارك بسرت

أعلن المجلس العسكري في مصراتة الأحد أن الهلال الأحمر الليبي نقل أكثر من 1700 جثة من ساحات الاشتباكات في مدينة سرت، حيث دفن داعش جثث مسلحيه في مواقع مختلفة من المدينة أثناء الاشتباكات، بالإضافة إلى العثورعلى جثث أخرى وجدت تحت ركام المباني المهدمة.

وأكدت مصادر أمنية أن داعش أجرى عمليات "تصفية" لعدد من الأسرى المدنيين، وفق اعترافات عناصره المعتقلين في مصراتة.

وفي بنغازي غادر عشرة أشخاص حي قنفودة المحاصر بشرق ليبيا، بعد أن أعلنت القوات المحيطة بالمنطقة فتح ممر آمن لخروج المدنيين المحاصرين.

وأعلن الجيش الوطني الليبي وقفا لإطلاق النار لمدة ست ساعات للسماح للعائلات بمغادرة .

