السراج يدعو الأطراف الليبية إلى الحوار وفتح صفحة جديدة

دعا فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية خلال لقائه مع مسؤولين في الجزائر الأحد، كافة الأطراف في بلاده إلى طاولة حوار وفتح صفحة جديدة لحل المشاكل القائمة بعيداً عن التدخل الخارجي.

واعتبر السراج أن الاجتماع على طاولة الحوار لن يتم إلا حين التخلي عن الخلافات الموجودة حاليا.

من جانبه قال عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، إن بلاده تعمل من أجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين يسمح لهم باختيار مستقبلهم.

وكان السراج أنهى الأحد زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر، واستمرت يوما واحداً.

وأجرى المسؤول الليبي محادثات مع الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تناول اللقاء تقييم الوضع السياسي والأمني، والآلية السياسية التي تمت مباشرتها لتسريع مسار تسوية النزاع بليبيا. كما أشاد السراج بجهود الجزائر الرامية الى إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.