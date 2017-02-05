حفتر للمجتمع الدولي: اتركوا الليبيين يقررون شؤونهم

طلب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني والرجل القوي في شرق ليبيا، من المجمتمع الدولي ترك الليبيين يتولون إدارة شؤونهم بانفسهم، وأعرب عن استعداده لاقامة تحالف مع الأميركيين والروس.

وفي مقابلة نشرتها "جورنال دو ديمانش" الاحد، قال حفتر ان "الليبيين هم الذين يقررون ما يلائمهم. ولا يتعين على المجموعة الدولية إلا ان تدعم هذه القرارات".

انتقاد لاذع لكوبلر

وانتقد حفتر مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر الذي يحاول منذ سنة ترسيخ سلطات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج في طرابلس. وأكد أن "الليبيين لا يحبون كوبلر. انهم يسمونه الشيطان".وأضاف أن "المجتمع الدولي لا يتفهم حقيقة الوضع. لديه معلومات خاطئة يستند اليها لاتخاذ قرارات غير قابلة للتطبيق وسيئة".

كما أعرب عن استعداده للقاء منافسه رئيس الوزراء السراج الذي يعترف به المجتمع الدولي "شرط الا يتدخل أنصاره". وقال المشير إن "الذين يدعمون حكومة الوحدة الوطنية قلة ولا يهتمون إلا بالمال".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشار أواخر يناير إلى لقاء قريب في القاهرة مع حفتر.

وتتهم ميليشيات مصراتة القوية حفتر الذي أعلن نفسه قائدا للجيش الوطني الليبي، وكان من اركان نظام القذافي وعاش في الولايات المتحدة، بأنه يريد اقامة نظام عسكري في ليبيا.

وقد أعلن الحرب على المجموعات الاسلامية والمتطرفة في الشرق الليبي وخصوصا في بنغازي، ثاني مدن البلاد التي تبعد 1000 كلم شرق طرابلس.

واستعاد الجيش الوطني الليبي قسما كبيرا من بنغازي بعد معارك دامية، لكنه لم يتمكن بعد من فرض سيطرته على كامل المدينة حيث ما تزال مجموعات متشددة تحاربه

