كوبلر: تقدم المباحثات لتفعيل حكومة الوفاق في ليبيا

اعلن المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر ان المفاوضات الرامية الى تفعيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد تؤدي الى نتيجة في الاسابيع المقبلة.

مشيرا الى أن احتمال التوصل الى اتفاق سياسي خلال الاسابيع المقبلة يكون فيه دور محتمل لقائد الجيش الوطني خليفة حفتر في حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج والتي تعترف بها الامم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها منذ العام الماضي ...

وطالب كوبلر مجلس النواب الليبي بالموافقة على اي تعديل يتم التوصل اليه خلال الاسابيع القادمة لإنهاء الازمة السياسية في ليبيا





