ليبيا.. الجيش الوطني يهاجم قاعدة جوية بالقرب من الجفرة

شن الجيش الوطن الليبي هجوما على قاعدة جوية بالقرب من الجفرة وسط البلاد، وترافق الهجوم مع اشتباكات مسلحة في طرابلس العاصمة بين انصار حكومة الوفاق الوطني وأنصار حكومة الانقاذ التي تتبع خليفة الغويل.

وشن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما على قاعدة جوية بالقرب من منطقة الجفرة وسط البلاد، في السباق الذي تخوضه أطراف الصراع في ليبيا سعيا لتوسيع مناطق نفوذها.

ووصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري استهداف الجيش الليبي للقاعدة الجوية، بالضربة الاستباقية لشل قدرة الميليشيات المسلحة ومنعها من تنفيذ هجوم كان من المتوقع أن يستهدف الموانئ النفطية الواقعة على ساحل البحر المتوسط والتي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي في سبتمبر الماضي.

ومن جهة اخرى شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة عقب عرض عسكري لقوة ما يدعى بالحرس الوطني التي تتبع لحكومة ما يسمى بالإنقاذ والتي عادت للعمل قبل أشهر بقيادة خليفة الغويل.

وبحسب البيان الصادر عن هذه القوة، فهي تهدف للمساهمة في الاستقرار والحد من مظاهر انتشار فوضى السلاح والهجرة غير الشرعية على حد قول حكومة الغويل ..

وتنذر هذه التطورات المستعرة ، بتعقيد مهمة المبعوث الاممي الى ليبيا والذي أفاد في إحاطته لمجلس الأمن الدولي بتقدم المباحثات لتفعيل حكومة الوفاق الوطني.

