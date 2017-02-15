مصر.. توافق ليبي على انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير

أعلنت مصادر رسمية مصرية الثلاثاء عن اتفاق الأطراف الليبية على انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير العام المقبل.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، إن اللقاءات خرجت بقرارات عدة، على رأسها تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، تتولى مهمة النظر في القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسي .

كما تم الاتفاق على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير عام ألفين وثمانية عشر ، واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية فى ليبيا إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في العام المقبل.

في حين كانت مواقع إخباريةٌ ليبية قالت إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج غادر القاهرة عائداً إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد رفض قائد الجيش الوطني خليفة حفتر لقاءه.

يأتي ذلك وسط أنباء عن تقديم حفتر تعديلات واسعة في الاتفاق السياسي الليبي، إلا أن الطلب قوبل برفض من قبل المجلس الرئاسي.

