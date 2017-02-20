لقاء مرتقب بين حفتر والسبسي في تونس

أبدى الرئيس التونسي الباجي قائد #السبسي تفاؤلاً إزاء إمكانية نجاح مبادرته "رأب الصدع" في جمع الفرقاء الليبيين، بعد لقاء جمع وزراء خارجية دول جوار #ليبيا وهي بلاده والجزائر ومصر مع أطراف ليبية في العاصمة التونسية الأحد.

وشدد السبسي على أن حلّ #الأزمة_الليبية يجب أن يتم دون تدخل أجنبي، موضحاً في حوار تليزيوني أن هناك اتفاقا بين دول الجوار الثلاث على ضرورة أن يكون الحلُ ليبياً.

إلى ذلك، أشار إلى أنه "مستعد للحوار مع جميع الأطراف المتدخلة والمؤثرة في الوضع الليبي، بمن فيهم المشير خليفة حفتر"

وكشف أنه سيلتقي حفتر، قائلاً " #حفتر في الثّنيّة" ( أي حفتر في الطريق).

