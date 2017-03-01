"العبودية " تلاحق أطفالا فروا من ليبيا إلى إيطاليا

حقائق صادمة صدحت بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن وضع الراغبين في اللجوء هرباً من نيران الحرب في إفريقيا.

فقد أوضح تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الثلاثاء أن العبودية والعنف والانتهاك الجنسي تحف طريق الأطفال المهاجرين الذين يسافر معظمهم بمفردهم من ليبيا إلى إيطاليا في البحر المتوسط.

وفي حين أضحى البحر المتوسط نقطة العبور الرئيسية باتجاه إيطاليا بعد الحملات الأمنية التي استهدفت المعابر من تركيا،

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مجموعات مسلحة تسيطر على مراكز الاحتجاز في ليبيا بالتعاون مع عصابات اجرامية عادة ما تطلب آلاف الدولارات لقاء مراكب الموت.