ليبيا.. دقت ساعة الحسم في الهلال النفطي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري مساء الأحد عن حشد قوات ضخمة استعدادا للهجوم واستعادة السيطرة على #الهلال_النفطي .

ودعا المستماري الليبيين إلى توخي الحذر والالتزام بتقييد الحركة في المنطقة الممتدة من #راس_لانوف إلى #سرت .

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي نفذت في اليومين الماضيين ضربات جوية حول #موانئ_نفطية رئيسية، في مساعيها الرامية إلى استعادة السيطرة على المنطقة من الميليشيات المسلحة.

وأسفرت غارات عن تدمير عدد من العربات المسلحة، يرجح أن تكون تابعة للقيادي في القاعدة المطلوب دوليا الليبي أحمد الحسناوي.

وسيطرت الميليشيات المسلحة على النوفلية وبن جواد والسدرة وراس لانوف المحيطة بالهلال النفطي. في المقابل استعادت قوات الجيش الوطني مطار راس لانوف.

وفي الوقت الذي تستعد فيه قوات الجيش الوطني بقيادة #خليفة_حفتر لاستعادة السيطرة على الهلال النفطي، تناقلت وسائل إعلام عن مصدر في #الميليشيات_المسلحة ببنغازي استعدادها لتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

