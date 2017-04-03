تونس.. أحزاب تأسس جبهة "الإنقاذ والتقدم"

وقعت قيادات أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة في تونس على الوثيقة التأسيسية لجبهة الإنقاذ والتقدم. وهي وثيقة تناهض حزب حركة النهضة وكذلك الائتلاف الحاكم الذي يشكل حكومة الوحدة الوطنية.



جبهة الإنقاذ والتقدم.. تجمع من عشرة احزاب تسعى براي القائمين عليها الى وضع حد للفساد وانتشار المحسوبية في الحياة السياسية التونسية.

وتضم الجبهة كلا من الشق الذي يتزعمه رضا بلحاج عن نداء تونس وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وحركة الشباب الوطني التونسي والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وحزب الوحدة الشعبية والحركة الوطنية الديمقراطية وحركة تونس المستقبل الى جانب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة .



ونفى مسؤولون في جبهة الانقاذ والتقدم الوليدة اي اتصالات مع شق حافظ قايد السبسي في حركة نداء تونس..

في حين اوضح قياديون في حركة مشروع تونس أنّ الجبهة ستعامل حركة النهضة كمنافس سياسي بعيدا عن أي خصومات او مشاحنات.

وتحدث الامين العام للحركة محسن مرزوق عن خمسة مبادئ أساسية هي الحجر الأساس لعمل جبهة الانقاذ والتقدم، " لا ولاء إلا للوطن ،وإرساء اصلاحات كبرى، والحفاظ على نمط عيش التونسيين، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية، والحفاظ على كرامة الإنسان".



ولا شك ان الانتخابات البلدية المقبلة ستكون محكا حقيقيا لمدى صلابة جبهة الانقاذ والتقدم ولكن ايضا سائر الاحزاب التونسية بدون استثناء.



