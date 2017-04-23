لاجئون سوريون يتسببون بأزمة بين المغرب والجزائر

استدعى المغرب السفير الجزائري في #الرباط للتعبير عن قلقه بعدما حاول 54 سورياً دخول البلاد "بشكل غير شرعي" قادمين من الجزائر.

واتهمت وزارة الداخلية المغربية #السلطات_الجزائرية بترحيلهم، وشجب بيان للوزارة ما قال إنها ممارسات غير إنسانية تجاه #اللاجئين_السوريين.

واتّهم السلطات الجزائرية بدفعهم قسراً إلى الحدود نحو التراب المغربي دون مراعاة أوضاعهم.

وقال البيان: "إن بلوغ هؤلاء #المهاجرين هذه المنطقة الحدودية رغم وعورة التضاريس والظروف المناخية القاسية ما كان ليتم دون تلقيهم مساعدةً ودعما من السلطات الجزائرية".

من جهتها، نفت رئيسة #الهلال_الأحمر_الجزائري سعيدة بن حبيلس خبر ترحيل مواطنين سوريين من الجزائر.

وأشارت إلى أن بلادها تلتزم وتحترم كل الشروط الإنسانية فيما يتعلق بملف اللاجئين.

وأبدت بن حبليس أسفها لما وصفته باستغلال أزمة اللاجئين في أمور سياسية.