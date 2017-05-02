اتفاق حفتر والسراج على تشكيل "مجلس رئاسة الدولة"

أفادت مصادر لـ"العربية" أن لقاء حفتر – السراج، في أبوظبي أسفر عن اتفاق بتكوين جسم يمثل رئاسة الدولة الليبية يسمى "مجلس رئاسة الدولة" يكون فيه رئيس مجلس النواب ورئيس #حكومة_الوفاق وقائد الجيش الوطني، ويكون هذا المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كذلك، تم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من بدء سريان هذا الاتفاق الذي جرى في العاصمة الإماراتية بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتم الاتفاق على "تحرير الحكومة المقبلة من هيمنة أي تيار إيديولوجي أو حزبي أو مناطقي أو أي ميليشيا (..) الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة وغير النظامية وفق معايير وضوابط يتم ترتيبها لاحقاً".

أيضاً، تم الاتفاق على مواصلة محاربة الاٍرهاب حتى القضاء عليه نهائياً، وضرورة الامتثال لجميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الليبية.

وجمعت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، في محاولة لحل الأزمة الليبية.

ولا يعترف حفتر، المعين من قبل مجلس النواب، بسلطة #حكومة_الوفاق، التي يترأسها السراج، في حين يصر الأخير على وجوب أن تكون القيادة العسكرية تابعة وخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي لحكومته.