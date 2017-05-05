الجزائر.. الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية

أفاد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، الجمعة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي أجريت الخميس بلغت 38.25%، والممثلة في 8528355 ناخبا من بين 23251503 ملايين مسجل في قوائم الانتخاب الوطني.

وأعلن أن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، احتل الصدارة بـ 164 مقعدا (أي سجل تراجعاً عن الانتخابات الماضية التي حاز فيها على 220 مقعداً) من بينهم 50 مقعدا للنساء، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة بـ 97 مقعداً، من بينهم 32 امرأة، فيما احتل التحالف الإسلامي حركة مجتمع السلم المركز الثالث بـ 33 مقعدا، من بينهم 6 نساء، فيما حصدت القوائم الحرة 28 مقعداً.

وقد شارك في انتخابات سادس برلمان جزائري في عهد التعددية وأول برلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد السنة الماضية والذي أحدث هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، 57 حزبا تنافسوا على 462 مقعداً، فيما بلغت عدد قوائم المترشحين 541 بإشراك النساء بنسبة بلغت 32%.

وكانت النتائج الأولية أظهرت تقدما واضحا لأحزاب السلطة، وهما حزب جبهة التحرير الذي يقوده جمال ولد عباس، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما يؤشر إلى استمرار التوازنات السياسية على حالها في المشهد الجزائري، رغم المحاولات التي قامت بها أحزاب المعارضة بمختلف أطيافها لاستقطاب الناخبين من أجل صناعة مشهد جديد والحد من هيمنة أحزاب الموالاة على مقاعد البرلمان.

وبدأت مساء الخميس في #الجزائر عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية إثر إغلاق المكاتب بعد تمديد التصويت لساعة واحدة. وكانت الداخلية الجزائرية قد مددت فترة التصويت لساعة واحدة لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم ، وقد طغت على هذه الانتخابات أجواء انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يشار إلى أن العديد من المراقبين يرون أنه عادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبره المواطنون غير ذي سلطة حقيقية.

