حادث غرق في ليبيا يخلف 80 مفقوداً

اعتبر 80 مهاجراً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في عداد #المفقودين بعد حادث #غرق قبالة #ليبيا، بحسب ما أفاد ناجون وصلوا إلى #إيطاليا للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.

وكان نحو 132 شخصاً استقلوا زورقاً مطاطياً أبحر، الجمعة، من ليبيا وبدأ يغرق بعد بضع ساعات. لكن #سفينة تجارية تمكنت من إنقاذ 50 من هؤلاء فقط ونقلتهم الأحد إلى #صقلية.

ومن ناحية أخرى، انتشل #خفر_السواحل_الليبي 7 ناجين في مطلع الأسبوع قالوا إنهم كانوا على متن زورق مكدس بنحو 170 مهاجراً.

وأكدت منظمة "إنترناشيونال ميديكال كوربس" التي تقدم الرعاية الصحية للناجين رواياتهم.



وتقول مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون #اللاجئين إن أكثر من 1150 شخصا إما اختفوا أو قتلوا حتى الآن هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من #شمال_إفريقيا.