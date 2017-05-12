"الرئاسي" الليبي يحذر من إدخال العاصمة في دوامة عنف

صدر المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق في #ليبيا بياناً يحذر من محاولة إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف، مؤكداً أنه لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين.

بيان جاء رداً على نشر حكومة خليفة #الغويل غير الشرعية لميليشياتها في العاصمة، ما قد ينذر بتجدد الاشتباكات بينها وبين الكتائب الموالية لحكومة الوفاق.

فبالتزامن مع المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا، ومع اقتراب موعد لقاء #القاهرة الذي سيجمع قائد الجيش #خليفة_حفتر برئيس المجلس الرئاسي #فايز_السراج، تشهد العاصمة #طرابلس توتراً أمنياً ينذر بعرقلة جهود حل الأزمة.

بيان المجلس الرئاسي يبدو أنه لا ينسجم حتى مع مزاج #الميليشيات المتحالفة معه، تلك التي هاجمت مقر وزارة الخارجية التابع للوفاق، مطالبة السراج بإقالة وزير خارجيته محمد سيالة، وذلك على خلفية تصريحات أكد فيها وزير الوفاق أن حفتر هو قائد الجيش الليبي.

لتعود #الأزمة_الليبية إلى المربع الأول، حيث يحاول السياسيون الدفع باتجاه الحل، بينما تصر الميليشيات على مواصلة تصعيد #الصراع.