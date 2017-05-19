الجيش الليبي: الرد على مجزرة البراك سيكون قاسيا وقويا

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الجمعة أن ردها على مقتل جنودها من اللواء 12، إثر الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية، سيكون "قاسيًا وقويًا".

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانًا اليوم، جاء فيه «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جنودها من اللواء 12 مجحغل الذين ارتقوا للرفيق الاعلى شهداء دفاعا عن الوطن وعن كرامته وحريته"، كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "المدنيين الابرياء الذين سقطوا إثر الهجوم الغادر للمليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية " .

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "أن ردها سيكون قاسيا وقويا وإن هذا الهجوم الغادر والجبان أكد بما لا يدع مجالا للشك إن هؤلاء الخونة ليس لهم عهد ولا ذمة وأن قواتنا دحرتهم وستثأر لشهدائنا الأبرار بسحقهم ومحقهم فى الصحراء وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".

وكان 74 جنديًّا من «اللواء 12» لقوا حتفهم، وجرح 18 آخرين الخميس، مشيرًا إلى أن 5 قتلى ذُبحوا والأغلبية جرت تصفيتهم برصاصة فى الرأس