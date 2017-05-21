ليبيا.. عملية عسكرية للجيش الوطني في الجنوب

أعلن #الجيش_الوطني_الليبي بدء عملية عسكرية في الجنوب لاستعادته من قبضة ما وصفها بالجماعات المتطرفة. ونفذت مقاتلاته عدة ضربات جوية على منطقة الجفرة. يأتي هذا فيما أمهل حكماء ومشايخ في الجنوب قوات موالية لحكومة الوفاق 72 ساعة لمغادرة المنطقة.

القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لخليفة #حفتر تعهدت بالرد على هجوم #قاعدة_براك_الشاطئ، واتهمت القوة الثالثة التابعة لوزارة الدفاع في #حكومة_الوفاق بالوقوف ورائه.

ليتبع ذلك إعلان المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري استهداف مواقع للمتطرفين، حسب قوله في منطقة #الجفرة، معبراً عن استيائه من خرق #الهدنة بين الأطراف الليبية.

أما القوة الثالثة المتهمة بالوقوف وراء هجوم براك الشاطئ والمتمركزة في قاعدة تمنهنت جنوب البلاد، فقد أمهلها #مشايخ_قبائل وقادة مؤسسات مدنية جنوب #ليبيا 72 ساعة لمغادرة المنطقة.