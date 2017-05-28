إستنفار جزائري على حدود ليبيا بعد الغارات المصرية

وضعت #الجزائر قواتها الجوية في حالة استنفار قصوى ليل الجمعة السبت، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية جزائرية، وذلك، لمواجهة تطورات الوضع في #ليبيا .

ويأتي هذا الاستنفار عقب الغارات الجوية المصرية على مواقع للمتطرفين في مدينة #درنة عصر الجمعة، إثر الهجوم الدامي الذي استهدف حافلتين للأقباط في المنيا بمصر موقعاً عشرات القتلى بينهم أطفال.

وفي هذا السياق، أفادت جريدة البلاد الجزائرية، أن القوات الجوية وقوات الدفاع عن الإقليم وُضعت على أهبة الاستعداد على الحدود الشرقية للبلاد. وباشرت القوات الجوية ب طلعات جوية استطلاعية فيما كثفت قوات برية من نقاط المراقبة على حدود الجزائر الشرقية مع ليبيا.

