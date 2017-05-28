ليبيا.. "أنصار الشريعة" المتطرف يعلن حل نفسه

أعلن تنظيم #أنصار_الشريعة المتطرف في #ليبيا الذي تعتبره الولايات المتحدة والأمم المتحدة تنظيما ارهابياً مرتبطاً بتنظيم #القاعدة في بيان نشره ليل السبت على الانترنت "حل" نفسه.

وقال التنظيم في بيان بعنوان "الرسالة وصلت وجموع الشعب ستحملها" انه "بعد هذه المسيرة الحافلة والتضحيات التي قدمت فيها انصار الشريعة جل قادتها وكوادرها.. ها نحن نعلن للامة والمجاهدين عامة واهلنا في ليبيا خاصة عن حل جماعة انصار الشريعة بليبيا رسميا"، بحسب نص البيان.

وأضاف التنظيم، الذي تتهمه واشنطن بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الأميركية في #بنغازي وراح ضحيته السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين، أنه باعلانه حل نفسه يفسح المجال لغيره بمتابعة العمل و "حمل الأمانة" بحسب تعبيره.

ولم توضح الجماعة في بيانها سبب إقدامها على خطوة حل نفسها على الرغم من أنها أقرت بشكل غير مباشر بأن الحرب التي شنها ضدها المشير #خليفة_حفتر، الرجل القوي في #شرق_ليبيا قد أضعفتها.

وكان تنظيم "أنصار الشريعة" خسر قائده #محمد_الزهاوي الذي قتل في نهاية 2014 في معارك ضد قوات #حفتر في بنغازي، قبل أن يزداد التنظيم وهناً مع انشقاق غالبية عناصره عنه من أجل مبايعة تنظيم #داعش

