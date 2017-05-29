الجزائر تستضيف اجتماعا ثلاثيا لبحث أزمة ليبيا

أعلنت #الخارجية_الجزائرية أنها بصدد استضافة اجتماع لوزراء خارجية #الجزائر و #تونس و #مصر في يونيو/حزيران المقبل، لبحث آخر تطورات الوضع في #ليبيا على الصعيدين الأمني والسياسي، وفقا لقناة "الحدث"، الاثنين.

وقال الناطق باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف إنه في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس فإن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون في الخامس والسادس من يونيو/حزيران بالجزائر لتقييم الوضع بليبيا على ضوء التطورات الأخيرة.

وأوضح أن "الوزراء الثلاثة سيقفون خلال اللقاء على الجهود التي قام بها الليبيون أنفسهم وبعض دول الجوار، وأعضاء من المجتمع الدولي وأيضا الجهود التي بذلت بين الدول الثلاث (الجزائر، تونس ومصر)، بهدف مرافقة الأطراف الليبية على طريق تسوية نهائية للأزمة".