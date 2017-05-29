غارات مصرية وليبية على المتطرفين في درنة

تواصلت #الغارات المصرية والليبية، الاثنين، في #ليبيا على مواقع مجلس شورى مجاهدي #درنة التابع لتنظيم #القاعدة في #درنة وضواحيها.

وإلى ذلك، عمم #قائد_الجيش_الوطني الليبي، #خليفة_حفتر، على الوحدات العسكرية في غرب #ليبيا وجنوبها توجيهه بالاستعداد للدفاع عن #طرابلس ومحاربة #الجماعات_المتطرفة فيها، ومناصرة ما وصفه بالقوى الوطنية، التي تحارب التطرّف في العاصمة، في إشارة الى كتيبة #ثوار_طرابلس التي سيطرت على أجزاء من العاصمة، وتتبع لحكومة الوفاق، وفقاً لقناة "الحدث"، الاثنين.

وطالب حفتر في بيان جميع قيادات الجيش الليبي بالاستعداد والتأهب في مختلف القطاعات والوحدات لحماية المدنيين في #العاصمة.

كما ناشد البيان الدول الإقليمية والمجاورة و #جامعة_الدول_العربية والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وقواته المسلحة، لمواجهة ما تقوم به الجماعات المتطرفة من ترهيب وقتل وخطف للحريات ومقدرات الليبيين.