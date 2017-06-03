الجزائر.. وقفة احتجاجية ضد برنامج أهان روائياً شهيراً

نظم روائيون وكتاب ومثقفون في الجزائر، وقفة احتجاجية، السبت، ضد قناة خاصة بثت برنامجا اعتبر ترهيبيا وعنيفاً ضد الروائي المشهور رشيد بوجدرة. ولاقت مشاركة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة الذي يعرف بالحاكم الفعلي في البلاد، جملة من ردود الأفعال بين مرحب ورافض.

وتجمع ما يتجاوز الألف شخص من كتاب وشعراء وروائيين وشخصيات سياسية أمام مقر سلطة الضبط وسط العاصمة، يتقدمهم الروائي الضحية رشيد بوجدرة.

وشهدت مواقع التواصل حملة تضامن هي الأكبر على الإطلاق مع الروائي بوجدرة الذي رفع دعوى قضائية ضد مدير القناة على ما أسماه الترهيب الذي تم التعرض إليه، وإلى احتجاز أحد أقاربه في حال ما لم يواصل تسجيل برنامج الكاميرا الخفية.

وبدأت القصة في برنامج مقالب "الكاميرا الخفية" بث قبل يومين على قناة خاصة، تهجم فيه مذيعان على الروائي وشككا في إسلامه، وطالباه بنطق الشهادة، ليدخل فيما بعد شرطيان مزيفان ويوجهان اتهاما للروائي بالتخابر مع دول أجنبية، فيظهر الروائي المشهور في حالة رعب استفزت الطبقة المثقفة والنخبة التي طالبت أعلى السلطات بوقف ما أسموها "البرامج التي تمجد الإرهاب".