الجيش الليبي: لقطر دور في حوادث الاغتيالات في البلاد

أكد الجيش الوطني الليبي، على لسان المتحدث باسمه أحمد #المسماري، أن قطر "دمرت المنطقة العربية ولا حلول معها"، مؤكداً أنها تدعم بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، وأن حركة "حماس" متورطة أيضاً في ذلك البلد.

كما كشف المسماري عن وثائق تُثبت وجود قوات عسكرية قطرية في #ليبيا، وتحديداً في طرابلس، مشيراً إلى أن الدوحة متورطة بعمليات اغتيال.

وأكد #الجيش_الليبي أن قطر متورطة بدعم الفساد والإرهاب في المغرب العربي، مهدداً بإمكانية اللجوء للجنائية الدولية لمقاضاة #الدوحة.

من جهته، طالب مجلس النواب الليبي بإلغاء عقود الشركات النفطية المملوكة أو المرتبطة بدولة #قطر.