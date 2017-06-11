القضاء التونسي يؤكد تصريحات ليبيا حول التمويلات القطرية

أكد القضاء التونسي أنّ ما أثير بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014 في عمليات مالية مشبوهة هو محل تحقيقات قضائية على مستوى القضاء المالي والقضاء المتعلق بمكافحة الإرهاب منذ عام 2014

وأعلن سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القضاء المالي والخاص بمكافحة الإرهاب، انه تم فتح تحقيق ضد 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم تتعلق بـ »غسل الأموال منذ يوليو من العام 2015 وذلك منذ أن أخطرها محافظ البنك المركزي بتلقي مواطن قطريّ لتحويلات مالية وسحبه حوالي 550 ألف يورو من حسابه.

موضحا انه تم تحويل ملف الجربوعي الى مكافحة الارهاب نظرا « لوجود شبهة ارهابية »، وذلك مصادقة البرلمان التونسي على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

وكان المتحدث باسم الجيش اللّيبي، أحمد المسماري، قد صرّح مؤخرا بأن عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية