المغرب يعرض مساعيه لحل الأزمة الخليجية العربية مع قطر

أعلنت الخارجية المغربية أنها تتابع بانشغال بالغ تدهور العلاقات بين #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر وبلدانٍ عربيةٍ أخرى من جهة، ودولة #قطر من جهة أخرى.

وأضافت في بيان لها الأحد إن الملك محمد السادس إتصل بجميع الأطراف من أجل تخفيف التوتر وتجاوز الأزمة والأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل مجلس #التعاون_الخليجي.

وأشار البيان إلى أنّ العاهل المغربي دعا جميع الأطراف إلى "التحلي بضبط النفس والحكمة من أجل خفض التوتر، تجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها، بشكل نهائي، وذلك انسجاما مع الروح التي لطالما سادت داخل مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف البيان أن "المملكة المغربية، التي تربطها بدول الخليج علاقات قوية في كافة المجالات، رغم البعد الجغرافي، تشعر بأنها معنية بهذه الأزمة، ولكن من دون أن تكون لها صلة مباشرة بها".

