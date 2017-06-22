ليبيا.. قرب انتهاء أعمال الصيانة في مطار بنينا

لطالما تعرض #مطار_بنينا في #ليبيا للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل #داعش وعمليات انتحارية وأخرى بسيارات مفخخة طيلة السنوات الماضية.

لكنه اليوم وبعد الانتصار على داعش يعود بحلته الجديدة وقرب انتهاء أعمال الصيانة فيه ليكون الشريان الرئيسي لسفر أكثر من مليون مواطن يقيمون في مدينة #بنغازي ولتكون رحلات المعتمرين إلى الأراضي المقدسة أولى الوجهات منه.

من جانبه، قال مدير أمن مطار بنينا الجوي: "نحن نعمل بشكل مستمر لتذليل الصعوبات أمام المسافرين وخاصة المعتمرين، ونحن نؤكد وجود الأجهزة الأمنية وأنها تعمل بشكل فعال لتسيير العمل بالمطار".

فرح في وجوه المعتمرين والمسافرين بعد افتتاح المطار حيث كان يقطع المسافرون مسافة 250 كم للوصول إلى أقرب مطار، والآن يستبشر الجميع خيراً بقرب افتتاح المطار بشكل كلي للرحلات الداخلية والدولية.