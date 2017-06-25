الزنتان تدخل خط الوساطة.. والسراج يقبل لقاء حفتر

دخلت منطقة الزنتان في قلب المصالحات والوساطات، إذ أعلن رئيس حكومة #الوفاق الوطني الليبية، فايز #السراج، السبت قبوله لقاء رئيس البرلمان #عقيلة_صالح ، وقائد الجيش الليبي خليفة #حفتر، في مدينة #الزنتان غربي البلاد، وذلك بعد مبادرة محلية لتقريب الأطراف.

وتهدف الوساطة - التي يقودها عضوا مجلس النواب عن مدينة #الزنتان، عبد السلام نصية، وعمر قرميل - لإنهاء الانقسام الذي تعاني منه البلاد.

وأكد السراج في بيان له استعداده لـلقاء أي شخصية ليبية، في أي مدينة، والاستجابة لأي مبادرة وطنية، تستهدف #المصالحة الوطنية" موضحاً أن ما يهمه هو التباحث حول تحريك العملية السياسية في إطار #اتفاق_الصخيرات.

