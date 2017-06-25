بنغازي.. أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع ولقاء مع حفتر

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة #حفتر الأحد نائب رئيس الأركان العامة لجيش دولة #الإمارات العربية الفريق #عيسى_المزروعي فى مقر القيادة العامة بمدينة #بنغازي، شرق #ليبيا

وركز الاجتماع على قضايا مكافحة الارهاب وتبادل الخبرات فيه وكذلك التعاون الأمني والاستخبارات.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ سيطرة التنظيمات الإرهابية والمتشددة على البلاد.

كما تأتي تلك الزيارة بعد زيارة سابقة لرئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي.

وشهدت بنغازي طيلة الأعوام الثلاثة الماضية حربا كبيرة على الإرهاب، وتمكن بعدها الجيش الوطني الليبي من السيطرة عليها وتأميمها لتعود إليها تدريجياً الحياة الطبيعية.

