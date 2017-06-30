تونس.. إعلان مواقع الإنتاج "مناطق عسكرية مغلقة"

أعلن #مجلس_الأمن_الوطني التونسي مواقع الإنتاج في البلاد "مناطق عسكرية مغلقة"، وذلك لحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وجاء القرار المعلن بعد اجتماع للمجلس تحت إشراف الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكان #السبسي كلف الجيش في مايو/أيار الماضي بحماية تلك المواقع، مؤكدا أن الدولة ستمنع #المتظاهرين من قطع الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج بعد أن كلفت التحركات الاجتماعية البلاد خسائر مادية كبيرة.

يذكر أن #تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي ملياري يورو بسبب الإضرابات وتعطيل إنتاج #الفوسفات بمنطقة #الحوض_المنجمي في #ولاية_قفصة.