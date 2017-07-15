اتصال بين واشنطن وحفتر..الإمارات تتواصل مع فرقاء ليبيا

كشفت #واشنطن عن أول اتصال مباشر لها مع قائد الجيش الوطني الليبي #خليفة_حفتر، خلال اجتماع #السفير_الأميركي لدى ليبيا بيتر ويليام بودي مع حفتر الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان، نقلا عن قناة "الحدث" السبت.

وفي بيان للسفارة الأميركية، أكدت أن اللقاء يندرج ضمن جهود أميركية للانخراط مع مجموعة من الشخصيات الليبية.

ويأتي ذلك فيما تسعى #حكومةُ_الوفاق الوطني، التي يترأسها #فائز_السراج وتحظى بدعم من الأمم المتحدة، إلى إقامة جيش تابع لها في المنطقة الغربية.

وإلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، عن لقاءات قادمة ستجرى بين السراج وحفتر قائد الجيش الوطني.

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي أن اللقاءات ستجري بين السراج وحفتر في منطقة برقة، مشيرا إلى أن الإمارات ستتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، بدءاً من حكومة الوفاق، وحتى الحكومة المؤقتة الموجودة في مدينة البيضاء مروراً بحفتر.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن ليبيا يجب أن تبقى دولةً موحدة، والأمر متروكٌ لليبيين ليحددوا شكلها.