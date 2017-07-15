ليبيا.. حكومة الوفاق تبدأ تشكيل حرس رئاسي

بدأت #حكومة_الوفاق الوطني الليبي برئاسة #فايز_السراج ولأول مرة تدريب مجندين عسكريين، لتشكيل أول حرس رئاسي بعيداً عن المجموعات المسلحة في #طرابلس ومدينة #مصراتة الغربية، وفقاً لقناة "الحدث"، السبت.

وفي مراكز عسكرية غرب #ليبيا، بدأت حكومة الوفاق الوطني في توجه لافت منذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011 بتدريب نحو 600 مجند في إطار الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب وإعادة الأمن والنظام.

الوحدة الأولى المكونة من 600 جندي وضابط يجري تدريبها بمراكز في غريان و #طرابلس ومدينة #مصراتة الغربية لتصبح جاهزة للدمج مع قوات أخرى، فيما تقول حكومة الوفاق إنه فرق عسكرية مقاتلة في الميدان بعد 3 أشهر.

وخلال السنوات الست الماضية، فشلت السلطات الانتقالية المتعاقبة في تشكيل جيش منتظم أو قوة أمنية موحدة في ليبيا، التي سيطرت عليها مئات الجماعات المتطرفة. بل كانت تتجه مراراً لتجنيد وتدريب عناصر من هذه الجماعات غالبا ما تنضم مجددا إلى تنظيماتها أو إلى جماعات أخرى.

وتسعى دول أوروبية عدة إلى دفع حكومة الوفاق و #الجيش_الوطني بقيادة خليفة حفتر للتعاون، بغية تشكيل جيش موحد يكسر حال الفوضى المؤسسية في البلاد.