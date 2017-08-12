حفتر في موسكو اليوم وتضارب حول زيارة السراج

يستعد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر للتوجه إلى موسكو ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين المقبل.



ونقلت وكالة انترفاكس الروسية أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج سيصل ايضا إلى موسكو خلال الساعات المقبلة إلا أن مصادرَ مقربةً من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نفت الخبر, موضحة أن السراج لا يعتزم السفر إلى موسكو.

