تعيين أحمد أويحيى رئيساً لوزراء الجزائر خلفاً لتبون

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز #بوتفليقة، #أحمد_أويحيى رئيسا للوزراء (وزيرا أول) خلفا لعبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد التعليمات التي أصدرها بوتفليقة، معربا فيها عن انزعاجه من أداء الحكومة، خاصة ما يتعلق بعلاقتها برجال الأعمال.

وكان أحمد أويحيى يشغل منصب مدير ديوان الرئاسة الحالي.

ولم يمض على تعيين #تبون أكثر من شهرين و20 يوما، وقصر هذه المدة رشحت الكثير من المتتبعين أن يستمر في منصبه حتى الانتخابات المحلية على الأقل، غير أن رئيس #الجزائر فاجأ الجميع باختياره إنهاء مهام الوزير الأول فور عودته من عطلته.