غسان سلامة: إجماع ليبي على تعديل اتفاق الصخيرات

عقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة بشأن الوضع في #ليبيا ، واستمع خلالها إلى احاطة من المبعوث الأممي إلى ليبيا #غسان_سلامة.

وقد أكد سلامة في احاطته هذه على ثلاث محاور، وهي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات.

وقال إن كل القوى التي تباحث معها متوافقة على تعديل اتفاق الصخيرات ، وعبر خلال تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن عن أمله أن تحقق هذه المسألة تقدما خلال الأيام المقبلة. ويتعلق التعديل بحسب المبعوث الأممي بولاية وهيكلية مجلس الرئاسة وسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أكد على إلتزام دول جوار ليبيا في دعم حل الأزمة.

وأشار إلى وجود دعوات متزايدة وواسعة النطاق لإجراء انتخابات جديدة، قائلاً:" هناك رغبة في اجراء انتخابات، لكن قبل ذلك لابد من توفير البيئة والشروط السياسية والتقنية التي تسمح باجراء الانتخابات"

إلى ذلك، شدد سلامة على ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية من الداخل وليس طرحاً خارجياً، مشيراً إلى وجود غموض بخصوص كيفية التعامل مع الوضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق السياسي والتي من المقرر أن تنتهي بحسب اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر المقبل.

يذكر أن أهم العوائق أمام انجاز توافق سياسي في ليبيا، المطالبة بالغاء المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات التي تعطي المجلس الرئاسي صلاحية تعيين قائد الجيش إضافة إلى ملف إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتكوين جيش ليبي موحد وتشكيل حكومة منفصلة .

فتلك النقاط وإن كانت حسمت في اتفاق بين فايز #السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وخليفة #حفتر قائد الجيش الليبي خلال لقائهما في مايو الماضي، إلا أنها سرعان ما انهارت مجدداً على وقع الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية في #براك الشاطئ

