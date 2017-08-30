المغرب يعتقل شخصين على صلة بهجوم برشلونة

كشف #وزير_الداخلية_الإسباني، خوان إيناسيو زويدو، أن السلطات المغربية اعتقلت شخصين على صلة بالهجوم المزدوج، الذي استهدف برشلونة، وأودى بحياة 16 شخصا، نقلا عن قناة "الحدث"، الأربعاء.

وبعيد اجتماعه بنظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، في الرباط، الثلاثاء، أكد وزير الداخلية الإسباني أن مدريد والرباط تتعاونان عن كثب في التحقيقات الجارية.

وبحسب المصادر الإسبانية، فإن #الأمن_المغربي ألقى القبض على رجلين في مدينة #الدار_البيضاء يشتبه بتورطهما في تقديم #اسطوانات_الغاز للخلية الإرهابية المنفذة للهجوم.

ووفقا للشرطة الإسبانية، فإن الخلية الإرهابية جمعت ما لا يقل عن 120 اسطوانة غاز في أحد المنازل ببرشلونة وسط ترجيحات بأنهات كانت تخطط لتنفيذ هجوم أكبر.

وقتلت الشرطة الإسبانية الشاب منفذ عملية الدهش الشنيعة بحافلة في برشلونة، يونس أبو يعقوب، وهو طالب لجوء مغربي، وذلك في موقع فر إليه المذكور شمال برشلونة، بعد أيام من الهجوم الدامي.