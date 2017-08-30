غضب جزائري من قناة تلفزيونية تمولها قطر

عبرت #الحكومة_الجزائرية عن انزعاجها من حملة إعلامية على قنوات تلفزيونية تبث من الخارج من بينها قناة "المغاربية" الجزائرية التي تبث من لندن وتمولها قطر، حيث هددت الجزائر باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد ممولي ومستضيفي تلك القنوات التي تهاجم الجزائر، نقلا عن قناة "الحدث"، الأربعاء.

وتخوض #الحكومة حربا شرسة إعلاميا ضد القنوات التلفزيونية المعارضة، وأحدث فصل في مسلسل هذه الحرب هو قناة " #المغاربية" الجزائرية التي تبث من #لندن.

هذه القناة الممولة من #قطر، ويقودها نجل #عباسي_مدني المتورط، وفق محكمة جزائرية، في تفجير #مطار_بومدين، تبث، منذ إطلاقها عام 2011، خطابا إعلاميا تعتبره الجزائر تحريضا على السلطة وشتم النظام وزعزعة استقرار البلاد، وبالتالي تهدد بوقف بث القناة.

غير أن حرب الحكومة الجزائرية الإعلامية في الخارج ليس كما هو داخل أراضيها، حيث أغلقت الجزائر أخيرا عددا من القنوات المناوئة للنظام، ولكن معركتها لإغلاق قنوات جزائرية في الخارج تصطدم بقوانين الدول الحاضنة لها.

قناة "المغاربية "الجزائرية شارك في بثها أيضا رجال أعمال مغربيون وتونسيون، فيما تجاوزت أسهم #سليم_مدني، نجل عباس مدني، نسبة 60 في المئة.