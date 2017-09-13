المغرب.. مجموعة جديدة من "محتجي الحسيمة" أمام القضاء

مثل حوالى عشرين شخصا من ناشطين ومؤيدين لحركة الاحتجاج في شمال المغرب، الثلاثاء أمام القضاء المغربي كما ذكرت مصادر متطابقة.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن محاكمة 21 شخصا بينهم ثلاثة كان أفرج عنهم بشروط، بدأت الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في #الدار_البيضاء.

وخمسة من هؤلاء الأشخاص متهمون "بالمساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" و"التآمر ضد الأمن الداخلي".

اما الآخرون فيحاكمون لجنح القيام بأعمال عنف ضد قوات النظام. وبين هؤلاء أحد قادة "الحراك" نبيل احمجيق.

وأرجئت الجلسة الى الثالث من تشرين الاول/اكتوبر "ليتاح لمحامي الدفاع بإعداد ملف هذه القضية بشكل أفضل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وقالت أسبوعية "تيلكيل" ان الجلسة عقدت في قاعة مكتظة بالحضور وفي أجواء صاخبة بحضور عدد من أقرباء الموقوفين ومحامين وأعضاء في لجنة الدفاع عن "الحراك" الذين تواجهوا مع القاضي مرات عدة.

من جهة اخرى، شددت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة (شمال) الثلاثاء عقوبة بالسجن كانت قد صدرت على الصحافي حميد المهداوي.

وكان حُكم بالسجن ثلاثة اشهر صدر في نهاية تموز/يوليو على مدير موقع "بديل" الالكتروني المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة، لأنه دعا إلى تظاهرة محظورة في 20 تموز/يوليو في الحسيمة التي تشكل مركز حركة الاحتجاج في هذه المنطقة من شمال المغرب منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

