غسان سلامة: هذه أبرز تعديلات اتفاق الصخيرات بليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى #ليبيا غسان سلامة، السبت، أن المادة الثامنة من اتفاق #الصخيرات والخاصة بالجيش الوطني الليبي واتخاذ القرار العسكري هي أهم النقاط التي تحتاج إلى تعديل في #اتفاق_الصخيرات .

وعن الصياغة الجديدة لاتفاق الصخيرات التي تبدأ الثلاثاء المقبل، قال سلامة في مقابلة مع العربية إن أهم التعديلات تتعلق أولا بالجيش الوطني وما يسمى بالمادة الثامنة والقرار العسكري من يتخذ القرار في هذا المجال،و النقطة الثانية هي دمج أو فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة، مضيفاً أن هناك بعض المطالب الأخرى من الليبيين .

ولقيت خطة العمل من أجل ليبيا التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في نيويورك قبولا وترحيبا، وأشاعت التفاؤل في الأوساط الليبية.

ووصف عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة #بنغازي أبوبكر بعيرة الخطة، بأنها ممتازة وتسير بالاتجاه الصحيح.

هذا وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قدم خارطة طريق تتكون من ثلاث مراحل تتمثل في تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني تحت رعاية أممية، وعمل مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور.

