ليبيا.. تعديل اتفاق الصخيرات وخطة سلام أممية لسنة

أكد المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، أن اتفاق الصخيرات بات بحاجة إلى تجديد لجعله أكثر توافقا مع المرحلة الحالية ولكي يحظى بموافقة كل الليبيين، لافتا إلى أنه طرح خطة عمل تمتد لسنة وتتوافق مع المناخ الليبي.

وأضاف سلامة، في مؤتمر صحفي عقده في تونس العاصمة اليوم الثلاثاء، أن الليبيين سئموا من الانتقال إلى الانتقال، مشيراً إلى أن بعض التعديلات أدخلت #اتفاق_الصخيرات الليبي، وينتظر التصديق عليها من قبل البرلمان، متوقعاً أن يتم ذلك خلال شهر.

وأوضح أن "اتفاق الصخيرات مرجعنا وإطار عملنا، لكنه بحاجة إلى تشذيب"، مضيفا أن خطة العمل نصت على سلسلة محاور تنتهي خلال عام.

كما شدد على أن ليبيا أمام فرصة حقيقية للخروج من الانسداد السياسي. وأضاف أن خطة السلام التي وضع تصورها تمتد لعام وتنتهي بانتخابات نيابية ورئاسية في البلاد. وأكد أن هناك جوا دوليا عاما يشدد على التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ويرى في التعديلات التي أدخلت على اتفاق الصخيرات أملاً للتوصل إلى حل.

كما كشف أن‏ مجلس النواب الليبي وعده بالمصادقة على التعديلات الجديدة في #اتفاق_الصخيرات، موضحاً أن الاتفاق المذكور (اتفاق الصخيرات) سيبقى ساري المفعول إلى حين التوافق حول التعديلات.

وأضاف أن صياغة التعديلات بشكل نهائي، ستنتهي خلال أسبوع تقريباً.

كما أردف المبعوث الأممي أن مختلف الأفرقاء متفقون على 3 أو 4 تعديلات يمكن ادخالها على اتفاق الصخيرات. وشدد على أن كل البنود التي ترغب الأطراف في تعديلها باتفاق الصخيرات ستناقش.

